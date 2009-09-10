Президент не причастен к спекуляциям на валютном рынке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не причастен к спекулятивным колебаниям курсов валют.

Такое мнение УНИАН высказал экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

Что касается самого курса гривни, то эксперт отметил: «Не надо никогда определять, что что-то было сделано с умыслом, если это было сделано по глупости».

Он также допускает, что в Нацбанке могут быть заинтересованные люди, которые имеют доступ к банковской тайне и пользуются этим, играя на валютных колебаниях. «Имея доступ к ифнормации о том, когда Нацбанк будет выходить на рынок, выплачивать долги, то есть владея банковской тайной, можно предусмотреть, когда будет увеличиваться или уменьшаться курс», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО обвинил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в причастности к дестабилизации ситуации на валютном рынке.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, все экономические специалисты сходятся на том, что оснований для резких валютных колебаний нет.

При этом лидер фракции НУ-НС отметил, что Национальный банк Украины единолично контролирует Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

По его словам, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ сейчас де-факто отстранен от своей должности, и ее де-факто занимает В.ЮЩЕНКО.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что парламент не должен оставаться в стороне, необходимо возобновить работу Временной следственной комиссии по деятельности НБУ.

Сегодня следователь Главного следственного управления МВД Украины подписал повестку о вызове на допрос первому заместителю председателя Национального банка Украины Анатолию ШАПОВАЛОВУ.

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, в свою очередь, журналистам 8 августа заявил: “Те материалы, которые мы имеем на руках, и та последняя полученная нами информация свидетельствуют о возможности привлечения к ответственности и должностных лиц Национального банка. Мое заявление было для них неожиданностью и, очевидно, падение курса доллара на 90 копеек заметили все”.