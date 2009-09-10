Банки за 8 месяцев получили убыток 15,4 млрд.грн.

За январь-август 2009 года банки Украины получили убытки в размере 15,4 млрд. грн., по сравнению с прибылью 6,9 млрд. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков за восемь месяцев т.г. составили 95,7 млрд. грн., из них: процентные доходы составляли 82,0 млрд. грн. (или 85,7% от общих доходов), комиссионные доходы - 10,6 млрд. грн. (11,1%).

Расходы банков составили 111,1 млрд. грн., из них: процентные расходы - 45,2 млрд. грн. (или 40,7% от общих расходов), отчисления в резервы - 41,6 млрд. грн. (37,4%), комиссионные расходы - 1,9 млрд. грн. (1,7%).

По состоянию на 1 сентября 2009 года собственный капитал банков составил 123,9 млрд. грн. или 14,1% пассивов банков.

Собственный капитал банков имеет следующую структуру: оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 84,1%; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, - 0,4%; эмиссионные разницы - 5,1%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 13,8%; результаты прошлых лет - 0,5%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения - 0,1%; результаты текущего года - (-12,5%); результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8,5%.

Обязательства банков по состоянию на 1 сентября 2009 года составляли 757,3 млрд. грн.

Средства физических лиц – 201,9 млрд. грн. или 26,7% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 115,0 млрд. грн., или 15,2%, срочные средства населения – 152,4 млрд. грн., или 75,5% от общей суммы средств физлиц, средства по требованию – 49,5 млрд. грн., или 24,5% средств физлиц.

По состоянию на 01 сентября 2009 активы банков составляли 881,2 млрд. грн., общие активы - 970,8 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 77,8%.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 сентября 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 184 банка, в том числе: 162 банка (88,0% от общего количества банков, которые имеют лицензию) - акционерные общества (из них: 110 банков(59,8%) - открытые акционерные общества, 14 банки (7,6%) - закрытые акционерные общества, 37 банков (20,1%) - публичные, 1 банк (0,5%) - частный), 22 банка (12,0%) - общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации находится 12 банков, из них 9 банков ликвидируются по решению НБУ, 3 - по решению хозяйственных (арбитражных) судов.

Филиальная сеть банков Украины состоит из 1 157 действующих филиалов.