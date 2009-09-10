Межбанк: торги по доллару закрылись снижением

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4140/8,4675 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,4300/8,4500 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,4120/8,4360 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,35 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2720/0,2740 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2726/0,2738 грн./рубль. К закрытию цены составили 0,2726/0,2736 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,1817 рубля за доллар (-0,1225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4520/1,4585 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2610/12,3230 грн./евро, к 12:00 цены установились на уровне 12,2655/12,2915 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали – 12,2185/12,2540 грн./евро.