Сегодня объем интервенции НБУ составил 100 млн.грн.

Сегодня объем интервенции Национального банка Украины на валютном рынке составил 100 млн. грн. при сумме поданных заявок на участие в аукционе на 30 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции.

Он позитивно оценил действия Нацбанка по проведению аукционов как для физических лиц, так и для осуществления интервенции.

П.ПОРОШЕНКО также сообщил, что на сегодняшнем заседании совета Нацбанка было принято решение продолжить практику необнародования прогнозного показателя национальной валюты на следующий год.