Совет НБУ пересмотрел уровень превышения доходов над расходами

Совет Национального банка Украины пересмотрел уровень превышения сметных доходов над сметными расходами Нацбанка в 2009 году до 600 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции.

По его словам, такие действия обусловлены необходимостью формирования резервов под обязательства правительства по выданным Нацбанком кредитам в 1993-1994 годах.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО сообщил, что в текущем году Нацбанку необходимо будет формировать резервы под выданное коммерческим банком рефинансирование с октября 2008 года.

Так, на сегодня, по словам главы совета НБУ, уже необходимо формировать резервы под кредиты на общую сумму 4,7 млрд. грн.

П.ПОРОШЕНКО также сообщил, что совет НБУ принял прогнозный показатель превышения сметных доходов над сметными расходами НБУ в 2010 году на уровне 4 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 21 августа с.г. Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон “О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами НБУ на общую сумму не менее 9 млрд. 800 млн. грн.

В июне Совет НБУ прогнозировал, что превышение доходов над расходами центрального банка в 2009 году составит 8,6 млрд. грн., и рекомендовал правительству направить 1 млрд. грн. из этой суммы на увеличение Фонда гарантирования вкладов.