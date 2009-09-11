ВБ объявил о новой "стратегии партнерства" с Грузией

Всемирный банк объявил о новой "стратегии партнерства" с Грузией. Как сообщила в четверг пресс-служба ВБ, эта стратегия устанавливает "рамки, которыми группа Всемирного банка будет руководствоваться при оказании помощи Грузии в 2009-12 гг". Выработка документа прямо увязывается с "двойным кризисом: августовским конфликтом 2008 г. и последующим глобальным замедлением экономического роста".

Как передает ИТАР-ТАСС, общий объем финансирования, который предполагается предоставить Тбилиси, оценивается в пресс-релизе в 740-900 млн. долл. за 4 года. Это включает новые займы на сумму около 266 млн. долл. со стороны головной организации группы ВБ - Международного банка реконструкции и развития; примерно 130 млн. долл. льготных займов по линии Международной ассоциации развития, специализирующейся на поддержке наиболее нуждающихся стран; финансирование действующих проектов МБРР и МАР в размере около 135 млн. долл. и инвестиции и займы Международной финансовой корпорации в пределах 210-360 млн. долл.

Ранее в этот же день ВБ объявил о выделении Тбилиси по линии МБРР займа в размере 147 млн. долл. на "третий проект по модернизации автомагистрали Восток-Запад". В стратегии же уточняется, что "новые инвестиции в инфраструктуру" Грузии "будут фокусироваться в основном на модернизации дорог" - для снижения транспортных расходов, улучшения межрегиональных связей и "укрепления роли Грузии в качестве транспортного коридора на Южном Кавказе". Еще одним приоритетным направлением в стратегии названа исследовательско-аналитическая работа ВБ в Грузии.

Пресс-релиз содержит комплиментарные оценки достижений Тбилиси в социально-экономическом развитии страны.

Сообщается, что за время членства Грузии в организациях группы ВБ ей предоставлено в общей сложности более 1,6 млрд долл. на реализацию 76 проектов.

Решения Всемирного банка формально не политизированы, но нередко идут в русле пожеланий его главных акционеров - США и их ведущих друзей и союзников.