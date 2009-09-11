Межбанк: котировками по доллару 8,4225/8,4645 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4225/8,4645 грн./долл., цены на российскую валюту выросли – 0,2737/0,2753 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3005/12,3470 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4602/1,4604 долл./евро (четверг - 1,4568/1,4570 долл./евро).

В четверг Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,35 грн./долл.