Данилишин: Второй волны кризиса в Украине не будет...

11 сентября в Москве пройдет заседание экономического совета СНГ, на котором будут, в частности, обсуждаться вопросы долгосрочного сотрудничества стран-участниц Содружества в инновационной сфере. Уже подготовлена специальная программа действий, причем разрабатывалась она Министерством экономики Украины, которое и будет делать доклад по этому вопросу.

О сотрудничестве Украины с МВФ относительно разработки государственного бюджета на 2010 год, возможности второй волны кризиса, экономических реалиях украинской экономики, макроэкономических показателях, цене газа и украинско-российских отношениях рассказал УНИАН министр экономики Украины Богдан Данилишин .

- Богдан Михайлович, при подготовке проекта бюджета на 2010 год для координации действий была приглашена техническая миссия Международного валютного фонда. Как проходила совместная работа?

Работа проходила нормально. Мы провели консультации, поскольку подписан меморандум о сотрудничестве. Обсудили вопросы состояния экономики - основные тенденции по отдельным секторам в период кризиса, а также принципы формирования бюджета и макроэкономическую ситуацию в 2009 и последующие годы. Конечно, обсудили и вопросы, касающиеся тенденций развития мировой экономики на ближайший период.

По поводу формирования бюджета на 2010 год, правительство и международные консультанты, в том числе от МВФ, проанализировали, насколько соответствуют реальным мировым тенденциям отдельные позиции развития секторов экономики Украины на ближайший период.

Были рассмотрены текущая экономическая ситуация относительно возможных объемов падения производства в 2009 году и тенденции развития в 2010-м. Что касается макроэкономических показателей, то сошлись в том, что рост реального ВВП в Украине в 2010 году может при соответствующих структурных изменениях и адекватной экономической политики быть на уровне 3,7%. Кроме того, общее мнение, что никаких опасений по поводу чрезмерного роста инфляции нет, поэтому не возникли разногласия по поводу прогноза инфляции на следующий год на уровне 9,7%. То есть, на сегодня мы исходим из того, что на 2010 год закладываем рост ВВП приблизительно 3,7%, инфляцию – 9,7%, индекс цен производителей – 113,6%.

C консультантами МВФ было согласовано, что в Украине ожидается рост продуктивности труда приблизительно на 4%, увеличение объемов экспорта на 9,5%, импорта – на 6,3%. При анализе ситуации и ее развития учитывались как внешние, так и внутренние прогнозы. При расчетах мы базировались на том, что восстановление мировой экономики произойдет на уровне 2,5%. Уже есть прогнозы, что в 2010 году среднегодовые цены на черные металлы вырастут на 5-8%, на нефть – до 70 долларов за баррель.

Что касается внутренних прогнозов, то было учтено увеличение инвестиционного спроса как следствие возобновления кредитования банковской системой, а также проведение соответствующей бюджетной политики по поддержке реального сектора экономики.

Мы ожидаем, что 2010 год станет годом оздоровления национальной экономики и уже сейчас можно сказать, что удается стимулировать работу производств, ориентированных на внутренний рынок. Кроме того, ожидается, что во внешнеторговом балансе можно будет достичь позитивного сальдо.

- Вырастут ли в ближайшее время тарифы на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергетики?

Цены на газ для всех потребителей, в том числе и для населения, регулируются не правительством, а постановлениями НКРЭ. Есть решение административного суда, которым по иску профсоюзов постановление комиссии о повышении с 1 сентября тарифов на газ для населения на 20% признано незаконным. Профсоюзы считают, что повышение цены на газ ухудшит социальное положение людей. Решение суда есть, и его надо выполнять. Что касается цен для предприятий теплокоммунэнергетики, то НКРЭ приняла постановление о повышении граничной цены на газ с 1 октября на 20%. Кроме того, с 1 января 2010 возможен пересмотр этих тарифов.

- По оценке ряда экспертов, не повышение цены на газ для населения с 1 сентября может негативно отразиться на росте ВВП в 2010 году. Так ли это?

Я не думаю, что цена на газ, особенно для населения, является фактором, который реально может повлиять на рост ВВП.

- Когда, по Вашему мнению, ВВП и в целом экономика Украины может выйти на докризисный уровень развития?

Для того, чтобы вывести ВВП на докризисный уровень, необходимо иметь большой потенциал роста. Сейчас сложно говорить о временном периоде, но абсолютно точно уже можно сказать, что благодаря антикризисной политике правительства нам удается частично возобновлять темпы экономического роста. 2010-й и 2011-й годы должны стать переломными в этом отношении.

- А точнее?

На темпы роста, которые Украина имела в докризисный период, мы можем выйти, начиная со второй половины 2011 года. Я говорю о качественном росте, а не только о сравнении цифр и показателей. Но это очень условные сроки. Более точно можно будет говорить уже в начале следующего года.

- Это тогда, когда ситуация в политике, возможно, несколько нормализуется? А вообще, насколько сегодня политические конфликты влияют на экономическое развитие?

Очень… У нас политика сильно влияет на экономику, и реально оценить то, что у нас будет в ближайший период, думаю, можно в феврале-марте следующего года. Тогда можно будет делать более точный прогноз, имея итоги 2009 года и, надеюсь, политическое влияние снизится.

- Сейчас многие говорят о второй волне кризиса в 2010 году. Будет ли она в Украине, и могут ли настолько же, как в текущем году, влиять на ситуацию проблемы с выплатой по внешним долгам и сложности по оплате газа?

Я не вижу оснований для особого беспокойства. Кризис, я считаю, в Украине начался не с экономики, а с банковской системы, которая была не подготовлена к явлениям, произошедшим в конце 2008 - 2009 году. Прежде всего, был нарушен уровень безопасности работы банковской системы, в частности, это касается количества международных банков, находящихся в Украине, кредитования в иностранной валюте, а также были и другие нюансы, которые повлияли на характер кредитования и на характер развития системы. Эти факторы засвидетельствовали неготовность банковской системы работать в условиях кризиса.

Выплаты по внешним долгам в 2010 году не будут тем фактором, который может влиять на развитие второй волны кризиса. Любые долги удается или выплачивать, или реструктуризировать. Да такой волны и не предвидится. Кроме того, у меня, опираясь на анализ работы наших экспортно-ориентированных отраслей экономики, есть основания заявить, что причин для особого беспокойства по поводу развития негативной ситуации до конца 2009 года нет.

Что касается оплаты российского газа, то контракты, которые были подписаны в начале 2009 года, и формульный подход к формированию цены не приведут в следующем году к тем сложностям, которые были в текущем. Кроме того, мы уже начали работу по реализации политики энергосбережения и энергоэффективности и она должна дать результаты уже до конца 2009 года. Так что, хочу сказать, что система расчетов между НАК «Нафтогаз» и «Газпромом» даст нам возможность закупать газ в том объеме и по той цене, которые будут выгодны нашим потребителям.

- Как в целом сегодня развиваются торгово-экономические отношения Украины и России?

Наши экономические отношения, несмотря на различные политические заявления, продолжают развиваться активно и продуктивно по всем направлениям. Сегодня (11 сентября) в Москве пройдет заседание экономического совета СНГ, на котором мы обсудим вопросы долгосрочного сотрудничества стран-участниц Содружества в инновационной сфере. Уже подготовлена специальная программа сотрудничества стран СНГ в этом направлении, причем разрабатывалась она Министерством экономики Украины - мы и будем делать доклад по этому вопросу. Ключевую роль в этой программе играют как раз Украина и Россия. Этот, безусловно, важный документ будет одобрен Советом и вынесен на заседание глав правительств стран СНГ.

- Недавно Президент России Дмитрий Медведев отметил о том, что российский бизнес в Украине испытывает некоторые трудности. Кстати, об этом заявлял и премьер России Владимир Путин. О каких предприятиях и каких трудностях идет речь?

Мы сделали запрос российской стороне и получили в ответ информацию о предприятиях и их проблемах. По некоторым предприятиям мы уже проанализировали ситуацию. Речь шла, в частности, о Лугансктепловозе и структурах, работающих с рядом предприятий Ильичевского торгового порта. Думаю, что нам удастся разрешить все проблемные вопросы в конце текущего – начале следующего года. В целом, хочу сказать, что практически всегда при совместной деятельности тех или иных субъектов хозяйствования возникают различные спорные вопросы. Для их разрешения, в первую очередь, нужно желание – не решаемых проблем не бывает.

- На днях прекратила действие норма по взиманию 13% надбавки к таможенной пошлине на автомобили и холодильники, которая была введена с целью улучшения платежного баланса. Принесла ли она пользу?

Практически никакой. Введение этой надбавки в целях защиты отечественного производителя не дало ожидаемого результата, и я не вижу целесообразности введения такой нормы снова – в этом нет экономического смысла. За время действия надбавки, а это март – август 2009 года, импорт холодильников и автомобилей фактически прекратился. За этот период было импортировано 79 тыс. холодильников на 28,5 млн. долл. США, в то время как за этот же период прошлого года было импортировано почти 366 тыс. холодильников. Почти в 8 раз сократился импорт автомобилей. Если анализировать эффективность этой надбавки с точки зрения поступлений в бюджет, то, по данным Гостаможслужбы, в первой половине 2009 года по сравнению с таким же периодом 2008 года доля поступлений от импорта автомобилей сократилась в 3,1 раза. Такая же ситуация с холодильниками.

- А сегодня нет опасений, что импортеры, учитывая то, что они потеряли прибыль от продажи товаров в Украине, будут повышать цену на холодильники и автомобили?

Я не думаю, что сейчас может произойти повышение цен. Чтобы стимулировать спрос, производителям и поставщикам после отмены надбавки надо наоборот думать о снижении цен.

- Кстати, о снижении цен. В Украине уже второй месяц отмечается дефляция. Вместе с тем, в рыночных условиях возникновение дефляции свидетельствует о дефиците денег в обращении, низком уровне платежеспособного спроса, снижении потребительской и инвестиционной активности, расценивается как менее благоприятный фактор, чем инфляция…

На показатель индекса потребительских цен надо смотреть комплексно – на цены производителей, на показатели базовой инфляции… Я тут не вижу поводов для волнения, поскольку у нас дефляция происходит, в большей степени, за счет снижения цен на продукты питания. Условий для волнений касаемо других влияний на инфляцию пока нет.

- Богдан Михайлович, в последнее время правительство активизировало работу по выходу на рынки других стран. На каком направлении планируется сосредоточить свое внимание в ближайшее время?

Сегодня мы делаем акцент на азиатском направлении и Африке и, конечно, пытаемся активизировать политику на рынках СНГ. Я буду поднимать вопрос на экономическом совете СНГ (11 сентября) о заключении более расширенных контрактов на двустороннем и многостороннем уровнях со странами СНГ.

Кроме того, уже ближайшее время мы планируем открыть торговые представительства в ЮАР и Нигерии для возможности выхода на рынки стран Южной и Центральной Африки. Также планируем активизировать работу кроме Ливии и с Марокко.

- Как обстоят дела по сотрудничеству с США? Насколько известно, оно тормозилось из-за проблем с Государственной корпорацией по защите зарубежных инвестиций США (ОПИК). Американская компания “Элаент Тексистемз” требовала возместить ей убытки, понесенные во время работы с Украиной в 90-х годах.

14-16 октября в Вашингтоне пройдет второе заседание украинско-американского совета по вопросам торговли и инвестиций. Будем обсуждать вопрос активизации сотрудничества, в том числе с ОПИК. Все проблемные вопросы с этой организацией правительство урегулировало – вопрос снят.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)