Нацбанк втянут в политические и коммерческие схемы?...

Национальный банк Украины сегодня не является независимой структурой и втянут в политические и коммерческие схемы. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас Нацбанк, по моему мнению, не является независимой структурой. К сожалению, он втянут в политику, и иногда даже, через некоторые схемы, в коммерцию, что абсолютно недопустимо для любого центрального банка», - сказал А.САВЧЕНКО.

Он считает совершенно оправданным рефинансирование коммерческих банков в период кризиса, но отмечает, что должен осуществляться тотальный контроль выданных средств. Таким образом, можно было не допустить использования этих денег на валютном рынке, выведения их из банков через псевдокредитование и использование для выплат премиальных топ-менеджерам банков. Средства рефинансирования должны использоваться для кредитования экономики и выдачи депозитов национальным предприятиям.

А.САВЧЕНКО считает, что высокая волатильность украинской валюты в короткие периоды свидетельствует о злоупотреблениях на этом рынке и дает возможность определенным структурам зарабатывать миллионы долларов.

Он отметил, что как только будут прекращены коррупционные схемы в банковской системе и привлечены к ответственности банкиры, которые в них участвуют, это позитивно повлияет на курс национальной валюты.

А.САВЧЕНКО призвал правоохранительные органы привлечь к ответственности тех людей, собственников и псевдособственников коммерческих банков, которые через схемы кредитования выводили средства рефинансирования, а теперь не возвращают эти деньги.

Банкир высоко оценил профессиональные качества правления и работников Нацбанка. При этом он отметил, что сегодня Национальный банк подвергается давлению со стороны Президента Украины и Секретариата Президента. Он просит «отойти, не вмешиваться в деятельность Национального банка". "Поверьте, рядовой специалист Национального банка знает и умеет на порядок больше, чем лучшие работники Секретариата. Дайте им работать, не давите на них, не требуйте неадекватных действий», - сказал А.САВЧЕНКО.

При этом он отказался назвать фамилии тех, кто может быть причастен к коммерческим схемам в банковской сфере.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО заявил, что подает в отставку.

«В связи с моим несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению числа неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения, согласно абзацу третьему закона о государственной службе подаю в отставку», - сказал сегодня А.САВЧЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.