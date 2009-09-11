Нет оснований ожидать в Украине вторую волну кризиса

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН полагает, что на сегодняшний день нет оснований ожидать в Украине в 2010 году вторую волну кризиса.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Я не вижу оснований для особого беспокойства, такой волны не предвидится", - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, он считает, что на темпы роста экономики, которые Украина имела в докризисный период, можно будет выйти начиная со второй половины 2011 года. Однако более точных прогнозов, в частности о том, когда объем ВВП может вернуться на уровень 2008 года, министр не делает, ссылаясь на слишком большое влияние политической ситуации на развитие экономики.

"У нас политика очень влияет на экономику, и реально оценить то, что у нас будет в ближайший период, думаю, можно будет в феврале-марте следующего года. Тогда можно будет делать более точный прогноз, имея итоги 2009 года и, надеюсь, снижение политического влияния", - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Интервью с министром экономики читайте на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/20897)