Кабмин не имеет отношения к колебаниям курса

Кабинет министров Украины не имеет никакого отношения к колебаниям курса доллара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил советник премьер-министра Украины, народный депутат Украины от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН.

«Правительство не контролирует Национальный банк, не влияет на ту ситуацию, которая происходит. Кабмин, даже собирая губернаторов, не собирает необходимого количества», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

А.ФЕЛЬДМАН утверждает, что виновники взлета курса доллара «находятся в Национальном банке».

«Узнать о виновниках, конкретных виновниках в Национальном банке можно будет после расследования», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, ранее неоднократно заявлялось, что «деньги выделяются на оздоровление, поддержку банков, а не на спекуляции».

Он отверг всякие обвинения в адрес Кабинета министров Украины в причастности к «теневым схемам» и «спекуляциям», сказав, что «Кабмин к этому не имеет никакого отношения».