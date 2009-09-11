В 2010 г. рост ВВП будет на уровне 3,7%, инфляция - 9,7%

Правительство при подготовке госбюджета на 2010 год определило прогнозные показатели роста ВВП на уровне 3,7% инфляции -9,7%.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что такие цифры были согласованы экономическим блоком правительства с консультантами МВФ после совместного анализа мировых и внутренних тенденций развития экономики.

"Что касается макроэкономических показателей, то сошлись на том, что рост реального ВВП в Украине в 2010 году при соответствующих структурных изменениях и адекватной экономической политике может быть более 3%. Таким образом, остановились на том, что показатель ВВП будет 3,7%. Кроме того, сошлись во мнении, что никаких опасений по поводу чрезмерного роста инфляции также нет, поэтому не возникло разногласий вокруг прогноза инфляции на следующий год в размере 9,7%", - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Он также сообщил, что индекс цен производителей в 2010 году ожидается на уровне 113,6%.

Кроме того, с консультантами МВФ было согласовано, что в Украине ожидается рост производительности труда приблизительно на 4%, увеличение объемов экспорта - на 9,5%, импорта - на 6,3%.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что в правительстве ожидают, что во внешнеторговом балансе в 2010 году можно будет достичь положительного сальдо.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует утвердить макроэкономические показатели и проект Госбюджета на 2010 год на внеочередном заседании Кабинета министров 12 сентября, с тем чтобы 15 сентября передать проект документа на рассмотрение в Верховную Раду.

Интервью с министром экономики читайте на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/20897)