Проминвестбанк увеличит уставный капитал на 4 млрд. грн.

Киев. 11 сентября. УНИАН. Акционеры «Проминвестбанка» приняли решение об увеличении уставного капитала на 4 млрд. грн. – до 5,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе банка, обнародованном на пресс-конференции по итогам собрания акционеров, которое состоялось сегодня в Киеве.

«С целью финансового оздоровления «Проминвестбанка», защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка акционерами принято решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска простых именных акций. Средства от дополнительной эмиссии поступят до конца сентября, и уставный капитал банка будет увеличен на 4 млрд. грн. Таким образом, он составит около 5,3 млрд. грн», - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк («Проминвестбанк») создан в 1992 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 27,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,718 млрд. грн., обязательства – 24,598 млрд. грн., уставный капитал – 1 млрд. 300,175 тыс. грн., собственный капитал – 3,268 млрд. грн.

Убыток банка по итогам первого полугодия т.г. составил 375,211 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 360,046 млн. грн.

Крупнейшими акционерами банка являются государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) – 75% акций и ООО «Сигнус» (дочерняя компания SLAV AG) – 12,37% акций.