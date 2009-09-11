Кабмин хочет выполнить бюджет за счет “включения станка”
Заявляет Президент
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство хочет обеспечить выполнение нынешнего государственного бюджета за счет “включения станка” Национального банка для печатания денег.
Как сообщили УНИАН в пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью британскому изданию «Файнэншл Таймз».
Президент отмечает, что непрофессиональный, нереалистичный государственный бюджет 2009 года – одна из самых больших проблем для страны. «Проблема, которая является наиболее сложной и формирует пессимистический взгляд на Украину, в том числе, и мировых экспертов, - в плоскости нашего бюджета, который, возможно, самый непрофессиональный за всю историю страны», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Глава государства убежден, что такой основной финансовый документ никогда не будет выполнен. «Можно точно сказать - невозможно выполнить тот бюджет, который «нарисовало» правительство, которое приняло большинство ВР, управляемое премьер-министром. Идет тотальное невыполнение бюджета», - сказал Президент.
По его словам, «о катастрофе бюджетного процесса» говорят, в частности, такие цифры, как 20 млрд. грн. некомпенсированного НДС, взысканные заранее около 12 млрд. грн. налогов, осуществленной за семь месяцев эмиссии в размере около 30 млрд. грн.
В то же время он констатировал, что, к сожалению, премьер-министр отказывается пересматривать бюджет страны. «Я не вижу воли премьера что-то изменять в этом нереалистичном бюджете. Вместе с тем разворачивается еще более ожесточенная политическая борьба, чтобы сформировать давление различного рода на каналы, которые могли бы компенсировать хотя бы определенную часть этих проблем», - отметил В.ЮЩЕНКО.
«Страну заполнил непрофессиональный некомпетентный бюджет, выполнение которого возможно лишь через контроль над НБУ, через эмиссию, через включение печатного станка», - сказал Президент.
Отвечая на вопрос о последних атаках на НБУ, Президент сказал, что это ни что другое, как «политическая борьба, не более чем политическое и психологическое давление». «Когда НБУ начал занимать принципиальную позицию, эти атаки возобновились», – отметил глава государства.