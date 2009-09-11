Янукович: ЖКХ не готово к зиме

На сегодня жилищно-коммунальное хозяйство Украины не готово к осенне-зимнему периоду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью журналистам во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, из государственного госбюджета на подготовку объектов ЖКХ не выделено «ни копейки». В то же время, отметил он, «местные бюджеты недополучили более 20 млрд. грн.» дотаций из бюджета.

По словам лидера «регионалов», за последние два года не было проведено ни одного координационного совещания по проверке подготовки объектов ЖКХ к зиме.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «люди боятся холодомора». По его словам, во время встречи с ним люди в разных городах говорят: «Они ставят памятники Голодомору, а мы боимся холодомора».

Во время поездки в Кривой Рог В.ЯНУКОВИЧ посетил котельную №1 государственного предприятия «Криворожская теплоцентраль». Это предприятие обеспечивает телом 50% населения города. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что во время посещения предприятия стало понятно, что «объект практически не готов к отопительному сезону».