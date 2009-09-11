НБУ вывел временную администрацию из «Укргазбанка»

Национальный банк Украины досрочно вывел временную администрацию из «Укргазбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий ПЕТРОВ.

«Постановлением НБУ прекращается действие временной администрации в банке с 11 сентября 2009 г. и прекращаются полномочия временного администратора с 11 сентября 2009 г., возобновляются полномочия общего собрания, Наблюдательного совета и правления банка», - сообщил он.

Ю.ПЕТРОВ также сообщил, что комиссия НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков согласовала кандидатура Александра МОРОЗОВА на должность председателя правления "Укргазбанка" с 12 сентября.

Справка УНИАН. ОАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал банка – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

Убыток банка в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн., в 2008 году банк получил прибыль в размере 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.