«Укргазбанк» подпишет меморандум с «Нафтогазом», НБУ и Кабмином

АБ «Укргазбанк» намерен подписать меморандум с НАК «Нафтогаз», Национальным банком Украины и Министерством финансов, после чего начнет кредитовать «Нафтогаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ.

«Мы сейчас отрабатываем меморандум, который будет подписываться правительством в лице Министерства финансов, Национальным банком, «Нафтогазом». И это еще будет согласовываться со Всемирным банком, как кредитором», - отметил А.МОРОЗОВ.

По его словам, доля «Нафтогаза» в кредитном портфеле банка составит не более 25%.

Как сообщал УНИАН, с 11 сентября из «Укргазбанка» выводится временная администрация Национального банка Украины. После этого будут возобновлены полномочия общего собрания и правления банка.

Справка УНИАН. ОАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал банка – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

Убыток банка в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн., в 2008 году банк получил прибыль в размере 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.