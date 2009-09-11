В бюджет за 8 месяцев поступило 23,9 млн. грн. налогов

За 8 месяцев 2009 года по результатам проверок финансовых учреждений обеспечено поступление в Сводный бюджет налогов и сборов на сумму 23,9 млн. грн., что на 3,1 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины со ссылкой на данные Департамента контроля за финансовыми учреждениями и операциями в сфере внешнеэкономической деятельности.