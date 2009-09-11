Девальвация гривни в июне-июле еще не сказалась на инфляции

Девальвация курса гривни на протяжении июня-июля еще не в полной мере отразилась на текущей динамике инфляции. Об этом говорится в аналитической записке «Анализ инфляции» за август 2009 года, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

В НБУ считают, что о вышеуказанном свидетельствует рост базовой инфляции в августе второй месяц подряд на 0,5%, в то же время ее годовой уровень остается высоким – 18,7%.

В Нацбанке отмечают, что рост узкой базовой инфляции является сигналом реализации рисков повышения тренда базовой инфляции. При этом указывается, что узкая базовая инфляция, которая отображает влияние курсовой политики, в августе составила 0,3%, что превышает ее среднее значение за май-июль (0,1%),

Ввиду лага влияния девальвации на ИПЦ на уровне, близком одному кварталу, в IV квартале рост цен импортированных товаров ускорится.

Снижение небазовой инфляции (на 1,2% за месяц) имело сезонный характер и

определялось снижением цен на продовольственные товары, прежде всего фрукты и овощи (совокупный взнос в рост потребительских цен минус 1 п.п.), что позволило компенсировать влияние роста стоимости других компонентов, в частности, топлива (на 8,7%, взнос в ИПЦ – 0,2 п.п.) и административно регулируемых цен (в частности на сахар - на 8,5%, взнос в ИПЦ – 0,1 п.п.).

«Несмотря на дефляцию потребительских цен в августе (на 0,2%), исключение

сезонной составляющей свидетельствует о значительном давлении на цены фундаментальных факторов», - говорится в материалах Нацбанка.

По оценкам НБУ, с сентября возобновится рост потребительских цен, в т.ч. за счет следующих факторов: окончание периода сезонной уценки; повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в соответствии с требованиями меморандума с Международным валютным фондом; рост цен на топливо, что имело прямое влияние на стоимость транспортных услуг в августе и будет оказывать давление на цены других товаров потребительской корзины в будущих периодах.

Справка УНИАН. В Украине в августе 2009 года к июлю т.г. дефляция составила 0,2%, к августу 2008 года – инфляция 15,3%. С начала текущего года инфляция составила 8,2%.

Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из показателя инфляции 9,5%.