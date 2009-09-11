Кризис обошелся каждому налогоплательщику в 10 тыс. долл.

Каждый налогоплательщик заплатил за кризис около $10 тысяч, подсчитали экономисты ВВС, основываясь на данных МВФ. Всего мир потратил на борьбу с кризисом более $10 трлн., сообщает k2kapital.

Дороже всего кризис обошелся США и Великобритании. Так, Штаты потратили на борьбу с рецессией около 3,6 трлн долл., или четверть своего годового ВВП, а Британия направила на антикризисные меры около 2,4 трлн долл., что равноценно 94% годового ВВП страны.

Причем британским гражданам пришлось заплатить за кризис $30 тыс. каждому, однако большая часть этих денег предоставлялась не в виде наличности, а в форме гарантий банковскому сектору.

По оценкам экономистов эти данные свидетельствуют о том, что нынешний кризис оказался самым масштабным со времен Великой депрессии 30х гг. XX века.