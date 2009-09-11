Дания может отказаться от евро

Правительству Дании, скорее всего, придется нарушить свое обещание о проведении референдума по вопросу вхождения в зону евро. В ходе последних опросов выяснилось, что датчане заметно охладели к единой валюте, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен (Lars Loekke Rasmussen) готов провести референдум только в случае "абсолютной уверенности" в его успехе. Об этом агентству сообщил анонимный источник в правительстве Дании. Отрицательный результат голосования по вопросу принятия единой европейской валюты задержит вхождение Дании в зону евро по крайней мере на 15 лет, подчеркнул чиновник.

Поддержка евро среди жителей страны ослабла после того, как ЦБ Дании снизил процентные ставки, а страхи по поводу экономического кризиса несколько улеглись. Еще в ноябре 2008 года, в самый разгар финансового кризиса, присоединится к еврозоне желали 53,4% датчан. В июне текущего года этот показатель упал ниже 50%, согласно данным опроса Danske Bank A/S.

Провал референдума по евро поставит Данию в "идиотское" положение, считает Клаус Расмуссен (Klaus Rasmussen) - главный экономист Конфедерации датской промышленности, куда входят такие компании как крупнейший производитель ветряных турбин в мире Vestas Wind Systems A/S, и производитель элитной бытовой техники Bang&Olufsen A/S.

"Это абсолютный идиотизм выбрать сначала фиксированный обменный курс, а потом не присоединится к зоне евро", - подчеркнул он. По мнению этого аналитика, евро является "лучшей страховкой от потрясений на финансовых рынках".