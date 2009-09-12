Савченко нужно передать правоохранителям материалы о НБУ

Председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО советует заместителю руководителя НБУ Александру САВЧЕНКО, который вчера заявил о своей отставке и существовании коррупционных схем в работе Нацбанка, передать правоохранительным органам все материалы о возможных злоупотреблениях должностных лиц НБУ, если он их имеет.

Об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире телепрограммы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Я очень давно знаю Александра САВЧЕНКО. Я убежден, что он как государственный служащий, имел право в любое время написать заявление об отставке, и его обязанности и как гражданина, и как государственного служащего сообщить в правоохранительные органы о преступлениях, если ему известны их обстоятельства», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он добавил, что именно правоохранительные органы должны проверить, передать в суд и привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении преступления.

Вместе с тем, заметил П.ПОРОШЕНКО, раздувание этого скандала может негативно повлиять на курс гривни по отношению к доллару.

П.ПОРОШЕНКО напомнил, что год назад Совет Нацбанка принимал два обращения о непрозрачности действий правления НБУ в вопросах интервенций и рефинансирования. По его словам, с профессиональной точки зрения другого способа, нежели проведения интервенций, для поддержки курса не существует.

«Но ключевое требование Совета Национального банка заключалось в том, чтобы эти процессы происходили прозрачно и вызывали доверие общества к банковской системе и действиям Нацбанка», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он сообщил, что вчера состоялось заседание Совета НБУ. «При подготовке всех материалов я имел возможность трижды общаться с руководством Национального банка. Могу заверить, что все три раза я имел возможность общаться с председателем Национального банка Владимиром СТЕЛЬМАХОМ», - сказал П.ПОРОШЕНКО.