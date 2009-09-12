Заявления о коррупции в НБУ - спланированная акция

Заявления заместителя председателя Национального банка Украины Александра САВЧЕНКО, который вчера подал в отставку, и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о коррупции в НБУ являются спланированной акцией.

Такое убеждение в эфире телепрограммы «Шустер Live» выразил первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Мы видим спланированную акцию», - сказал он.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, акция направлена на дискредитацию руководства Национального банка.

При этом А.ШАПОВАЛОВ заметил, что А.САВЧЕНКО должен привести конкретные факты, подтверждающие его обвинения.

«Озвучьте их. Сколько можно говорить вообще!», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил о наличии фактов для возбуждения уголовного дела в отношении высших должностных лиц Национального банка Украины.

10 сентября следователь Главного следственного управления МВД Украины подписал повестку о вызове на допрос первому заместителю председателя НБУ Анатолию ШАПОВАЛОВУ.

Заместитель председателя Национального банка Украины А.САВЧЕНКО 11 сентября заявил, что подает в отставку в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, проводимой руководством Нацбанка.

Он также заявил, что Национальный банк Украины на сегодня не является независимой структурой, он втянут в политические и коммерческие схемы.