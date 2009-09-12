Доходы бюджета-2010 - 284,841 млрд.грн., расходы - 322,963 млрд.грн.

Министерство финансов Украины предлагает Кабинету министров установить доходы государственного бюджета Украины в 2010 году на уровне 284,841 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда - 219,154 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в законопроекте о государственном бюджете Украины на 2010 год, который рассматривается сегодня на заседании правительства.

Расходы государственного бюджета на 2010 год предлагается установить на уровне 322,963 млрд. грн. В том числе расходы общего фонда - 237,347 млрд. грн., специального фонда - 85,615 млрд. грн.

В документе предусмотрено установить граничный размер дефицита госбюджета на 2010 год в сумме 46,748 млрд. грн., в том числе граничный дефицит общего фонда 24,814 млрд. грн.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров Украины рассматривает проект закона Украины о государственном бюджете Украины на 2010 год. Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.