В 2010 г. рост ВВП будет на уровне 3,7%

Правительство прогнозирует в 2010 году рост ВВП на уровне 3,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, представляя сегодня на внеочередном расширенном заседании правительства проект постановления Кабинета министров об утверждении макроэкономических показателей социально-экономического развития страны в 2010 году.

«Рост внутреннего валового продукта будет на уровне 3,7%. Номинальный объем ВВП будет составлять 1 трлн. 178,6 млрд. грн.», - сказал он.

Министр сообщил, что индекс роста потребительских цен планируется на уровне 109,7%, реальное увеличение среднемесячной заработной платы - на уровне 3%, увеличение производительности труда - на уровне 3,5%, увеличение объемов импорта-экспорта – на уровне 9,5%, рост промышленного производства - на уровне 2,9%.

«Мы считаем, что в 2010 году будут сформированы позитивные тенденции и стимулы для обеспечения дальнейшего долгосрочного экономического роста на основе укрепления конкурентоспособности национальной экономики», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.