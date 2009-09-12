Тимошенко: Проект бюджета-2010 будет жестко критиковать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует жесткую критику проекта государственного бюджета-2010 оппонентами правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она выразила сегодня на внеочередном расширенном заседании правительства по подготовке проекта госбюджета на 2010 год.

«Сегодня уже ни у кого нет сомнения, что здравый смысл давно покинул парламент. Там просто вакханалия, разброд, шатания, абсолютно чистая пиарщина и пустые амбиции, которые абсолютно ничем для страны не наполнены. Поэтому я абсолютно отдаю себе отчет, что проект бюджета на 2010 год будет проходить либо чрезвычайно тяжело, или вообще может быть не принят до завершения президентской гонки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр выразила сожаление, что безответственность политиков таким образом отражается на жизни страны.

«Я думаю, что такая нечестная и жестокая по отношению к Украине политическая конкуренция вызовет шторм критики против того проекта бюджета, который мы будет представлять. «Я убеждена, что все кандидаты в Президенты всех уровней и мастей будут в один голос кричать, какой страшный бюджет», - добавила она.