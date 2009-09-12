Кабмин окончательно утвердит проект бюджета-2010 14 сентября

Правительство намерено окончательно утвердить проект государственного бюджета на 2010 на заседании 14 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном расширенном заседании правительства по подготовке проекта госбюджета на 2010 год.

«На основе нашего сегодняшнего обсуждения сегодня, завтра и в понедельник Министерство финансов будет вносить все необходимые изменения в бюджет, и в понедельник мы будем проводить окончательное заседание правительства, на котором будем утверждать окончательный проект бюджета и передавать в Верховную Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство в соответствии с Бюджетным кодексом внесет проект госбюджета в парламент не позже 15 сентября.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что проект госбюджета на 2010 год формировался исходя из развития экономики страны в 2009 году в условиях мирового финансового кризиса.

«Бюджет 2009 года уже подходит к завершению. Мы уже думаем о следующем 2010 годе и готовим расчетные прогнозы на 2011 год», - сообщила она.