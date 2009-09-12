С 1 января зарплаты народных депутатов сократят вдвое

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, с 1 января 2010 года зарплаты народных депутатов будут сокращены вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на внеочередном расширенном заседании правительства по подготовке проекта госбюджета на 2010 год.

«Кабинет министров сократил заработные платы министрам в этом году, а теперь с 1 января 2010 года в два раза будет сокращена заработная плата народным депутатам, учитывая, что они, в том числе, недостаточно рьяно работают на страну, поэтому немножечко умереннее надо подходить к заработной плате», - сказала она.