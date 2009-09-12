Минфин намерен в 2010г. осуществить внутреннее заимствование
на 104 млрд грн., внешнее - на 15,5 млрд грн.
Министерство финансов Украины в 2010 году намерено осуществить заимствование на 120,415 млрд. грн., в том числе внутреннее заимствование на 104,872 млрд. грн., внешнее заимствование - на сумму 15,543 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2010 год, который подан Минфином на рассмотрение на сегодняшнее заседание Кабинета министров.
Объем погашения государственного долга в 2010 году обозначен на уровне 33,177 млрд. грн., в том числе погашение внутренних обязательств на 21,704 млрд. грн., внешних – 11,473 млрд. грн.
Кроме того, для финансирования госдолга в 2010 году Минфин планирует получить от приватизации 10 млрд. грн.
Правительство намерено окончательно утвердить проект госбюджета-2010 на заседании 14 сентября.