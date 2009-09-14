Тигипко: Шлапак должен был бы стать председателем НБУ

Бывший председатель Национального банка Сергей ТИГИПКО считает, что заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК должен был бы стать председателем НБУ.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в воскресенье, отметив то, что руководство Нацбанка необходимо поменять.

«Он работал вместе со мной и Арсением ЯЦЕНЮКОМ в 2003-2004 годах, хорошо знает ситуацию, которая была очень близкой (к нынешней – УНИАН). Есть уважение от банков – сам более 5 лет работал в банке», - цитирует С.ТИГИПКО Украинская правда.

Банкир отметил, что главой Нацбанка может быть лишь "человек Президента".

«Президент может поставить вопрос об освобождении главы Нацбанка и о назначении. Назначить ему не удастся, потому что нет большинства (в парламенте - УНИАН)», - сказал он.

«Я бы назначил первого заместителя, это делается через совет НБУ, где у Президента 50%, еще один голос можно взять, и после этого подал бы господина СТЕЛЬМАХА на увольнение. Тогда первый заместитель мог бы выполнять обязанности и претендовать на то, чтобы его проголосовали», - считает С.ТИГИПКО.

«Беда Нацбанка, что есть очень много людей, которые не знают, что такое коммерческий банк. Поэтому люди есть. Я могу сказать, что есть и банкиры. Я бы назвал Бориса ТИМОНЬКИНА - тоже опытный и очень хороший специалист по коммерческим банкам», - прибавил он.

Кроме того, прогнозируя курс национальной валюты на ближайшие несколько недель, бывший председатель НБУ отметил, что курс должен остановиться на уровне 7,8-7,9 гривен за доллар, «поскольку есть макроэкономические основания для такой стабилизации».

«Я считаю, что если бы были эффективные действия Нацбанка, можно было бы быстро вернуться к курсу 7,7, в первую очередь, за счет жестких административных мер», - подчеркнул банкир.

«Сейчас все банки находятся под очень серьезным давлением Нацбанка, потому что все взяли рефинансирование. Сейчас просто нужно вызывать банкиров и говорить, какой будет курс на следующий день», - добавил С.ТИГИПКО.

Также, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что правительство ориентируется на усредненный курс в следующем году на уровне 7,5 гривен за доллар, банкир сказал: «Пока еще я видел прогнозы Кабмина 8,5-8,6, и это была абсолютная ошибка».

«Если вы даете такие прогнозы, то вся экономика получает сигнал, что будет такой курс. Это плохой сигнал. Действительно, я бы закладывал 7,5», - заявил С.ТИГИПКО.

Кроме того, он посоветовал гражданам держать депозиты либо в западных банках, либо в государственных.