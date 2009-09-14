Дефицит бюджета США составил 1,38 трлн долл.

Годовой дефицит бюджета США составил по итогам августа 1,38 трлн долл., сообщило американское министерство финансов. Таким образом, этот показатель достиг нового исторического максимума.

Согласно информации, распространенной Минфином, в августе дефицит составил 111,4 млрд долл.; это значительно меньшая сумма, чем прогнозировали эксперты - 152 млрд долл. Власти США указывают, что это еще одно свидетельство оздоровления экономики страны и продуктивности стабилизационных мер, предпринятых правительством.

В прошлом месяце администрация президента Барака Обамы скорректировала официальные прогнозы по итоговому дефициту на финансовый 2009 год, завершающийся 31 сентября. По оценкам властей, этот показатель должен составить 1,58 трлн долл. Ранее называлась цифра 1,84 трлн долл., однако Белому дому удалось "сэкономить" 250 млрд долл., которые планировалось выделить банкам в рамках антикризисной программы, передает ИТАР-ТАСС.