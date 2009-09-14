НБУ 15, 16 и 18 сентября проведет валютные аукционы

Национальный банк Украины на текущей неделе проведет четыре аукциона по продаже валюты.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно сообщению, 15 сентября запланировано проведение валютных аукционов без ограничений по цели продажи иностранной валюты, а 16 и 18 сентября пройдут валютные аукционы по продаже иностранной валюты для физических лиц.

По данным НБУ, с начала текущего месяца банк реализовал через аукционы с широким целевым диапазоном 169,2 млн. долл. На аукционах для физлиц с начала месяца было реализовано 112 млн. долл, почти 0,5 млн. евро и 1,6 млн. швейцарских франков.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.