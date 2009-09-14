НБУ проведет четыре валютных аукциона

Национальный банк Украины на текущей неделе проведет четыре аукциона по продаже валюты.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно сообщению, 15 сентября запланировано проведение валютных аукционов без ограничений по цели продажи иностранной валюты, а 16 и 18 сентября пройдут валютные аукционы по продаже иностранной валюты для физических лиц.

По данным НБУ, с начала текущего месяца банк реализовал через аукционы с широким целевым диапазоном 169,2 млн. долл. На аукционах для физлиц с начала месяца было реализовано 112 млн. долл, почти 0,5 млн. евро и 1,6 млн. швейцарских франков.