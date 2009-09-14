Тигипко: Президент должен уволить Стельмаха и Шаповалова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен уволить не только главу Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, но и его первого заместителя Анатолия ШАПОВАЛОВА после обвинений, прозвучавших от заместителя главы Нацбанка Александра САВЧЕНКО. Такое мнение высказал бывший глава НБУ Сергей ТИГИПКО в эфире программы «Евгений Киселев. Наверху» на телеканале ТВі.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, С.ТИГИПКО убежден: «Если идут прямые обвинения со стороны заместителей (главы НБУ – УНИАН), необходимо действовать быстро, потому что ни рынок, а это прежде всего банки, ни население не будут доверять, и это очень плохо». (УНИАН: 11 сентября А.САВЧЕНКО заявил, что подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства НБУ. При этом он заявил о политическом давлении на Нацбанк).

Отвечая на вопрос, как должен был бы вести себя сильный Президент в ситуации, которая сложилась вокруг НБУ, С.ТИГИПКО сказал: «Немедленно убрал бы руководителя Национального банка, потому что вся банковская система держится только на одном – на доверии».

По словам С.ТИГИПКО, речь идет о стабильности в стране, а это перевешивает любые заслуги любого человека.

Бывший главный банкир отметил, что появляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что в НБУ «не все в порядке». И велика доля ответственности Президента, который не принимает каких-то организационных решений, уверен С.ТИГИПКО.

Касаясь того, как бы он на месте президента сменил руководство НБУ в условиях неработающей Верховной Рады, политик отметил: «Я бы, во-первых, поменял первого заместителя главы НБУ, поставил бы туда своего человека, которого знает рынок, и которому можно доверять, а после этого предложил бы его кандидатуру Верховной Раде. Если ВР не проголосует, этот человек исполнял бы обязанности».