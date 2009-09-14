Минфин теперь будет размещать ОВГЗ по вторникам

С 15 сентября Министерство финансов Украины намерено размещать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по вторникам с оплатой в среду, а не по понедельникам, как было до этого.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, данное решение было принято по результатам совещания с представителями банков относительно размещения ОВГЗ на первичном рынке.