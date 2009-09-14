Минфин определил первичных дилеров на рынке государственных ЦБ

Министерство финансов Украины 10 сентября провело отбор первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте Минфина.

По результатам отбора победителями определены: «Родовид Банк», «ОТП Банк», «УниКредит Банк» и «Эрсте Банк».

Отбор проводился согласно постановлению Кабинета министров №363 от 14 апреля 2009 г. «О введении института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг» и приказам Министерства финансов №757 от 10 июня 2009 г. «Об утверждении Порядка отбора и функционирования первичных дилеров» и №918 от 21 июля 2009 г. «Об утверждении состава комиссии по отбору и оценке функционирования первичных дилеров и примерного договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг», а также в соответствии с информацией о проведении отбора.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Кабинет министров Украины ввел институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг. Первичные дилеры обязуются принимать участие в размещении облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), обеспечивать выкуп при таком размещении не менее 3% общего объема их размещения на протяжении каждого полугодия, а также осуществлять постоянные двусторонние котировки ОВГЗ путем регулярного (каждый рабочий день) обеспечения предложения другим первичным дилерам купли и продажи перечня ОВГЗ, согласованного всеми первичными дилерами.

Такие действия позволят внедрить в Украине передовую мировую практику сотрудничества Министерства финансов и банковских учреждений в сфере развития рынка государственных ценных бумаг, обеспечить финансирование госбюджета и улучшить управление денежными ресурсами единого казначейского счета.