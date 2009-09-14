Кабмину нужно отказаться от популизма в бюджете-2010

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство отказаться от популизма при подготовке государственного бюджета на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

По ее словам, Президент считает, что главной задачей и испытанием для власти является бюджетный процесс, от которого будет зависеть благосостояние граждан и динамика преодоления последствий мирового финансового кризиса.

«Президент призывает правительство отказаться от перевиборного популизма во время подготовки государственного бюджета на 2010 год. Правительство должно взять на себя мужество и предложить стране справедливый бюджет», - отметила пресс-секретарь главы государства.

По ее словам, правительство должно сделать акцент в бюджете-2010 на инвестициях.

«Второй подряд нереальный бюджет в условиях глобального экономического кризиса станет крахом для украинской экономики и социальной сферы», - процитировала слова В.ЮЩЕНКО его пресс-секретарь.

Она отметила, что предельный дефицит бюджета превышает 3% ВВП, против чего категорически возражает Президент, поскольку рост государственного долга является серьезной угрозой для финансовой стабильности Украины.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что особую обеспокоенность у Президента Украины вызывает позиция правительства что касается поддержки малого предпринимательства.

Она подчеркнула, что в большинстве европейских стран это один из самых антикризисных инструментов.

«Кабинет Министров, несмотря на свои же многочисленные заявления о поддержке развития малого и среднего бизнеса, в проекте бюджета не увеличил расходы на финансирование мер по реализации национальной программы содействия развитию малого предпринимательства», - сказала И.ВАННИКОВА, напомнив, что проект бюджета на следующий год предполагает на это такую же цифру, как и нынешний бюджет - 400 тыс. грн.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что Президент призывает правительство учесть его принципиальные замечания к проекту бюджета, которые были направлены премьер-министру еще 10 сентября, а также сформировать местные бюджеты на действующей законодательный базе.

«Пока не поздно, следует прекратить авантюру по формированию местных бюджетов на базе недействующего Бюджетного кодекса – это приведет к фактическому ручному распределению 12 тысяч местных бюджетов», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.