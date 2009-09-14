Впервые с начала кризиса в зоне евро начнется экономический рост в третьем квартале этого года. Об этом объявило статистическое агентство Еврокомиссии - Евростат.

По его прогнозу, рост ВВП 16 стран зоны евро в 3-м квартале составит 0,2%.

В то же время эти показатели не смогут переломить негативную тенденцию двух полугодий. Еврокомиссия ожидает, что в целом за 2009 г. спад в экономике зоны евро составит 4%. Аналогичный показатель ожидается и по всем 27 странам Евросоюза.

Между тем, с 2010 г. Брюссель ожидает возобновление устойчивого экономического роста европейской экономики, передает ПРАЙМ-ТАСС.