В зоне евро начнется экономический рост в третьем квартале
13:30, 14 сентября 2009Финансы
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Впервые с начала кризиса - Евростат
Впервые с начала кризиса в зоне евро начнется экономический рост в третьем квартале этого года. Об этом объявило статистическое агентство Еврокомиссии - Евростат.
По его прогнозу, рост ВВП 16 стран зоны евро в 3-м квартале составит 0,2%.
В то же время эти показатели не смогут переломить негативную тенденцию двух полугодий. Еврокомиссия ожидает, что в целом за 2009 г. спад в экономике зоны евро составит 4%. Аналогичный показатель ожидается и по всем 27 странам Евросоюза.
Между тем, с 2010 г. Брюссель ожидает возобновление устойчивого экономического роста европейской экономики, передает ПРАЙМ-ТАСС.
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