Центробанк РФ повысил курс доллара

Курс доллара, установленный ЦБ с 15 сентября, увеличен на 13,71 копейки, курс евро снижен на 3,11 копейки, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

На вторник курс доллара установлен на уровне 30,8617 рубля, курс евро - 44,8575 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла в понедельник на 6 копеек по сравнению с пятницей - до 37,16 рубля с 37,10 рубля.