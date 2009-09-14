Сербия сократит 20% госслужащих

Сербии придется уволить примерно пятую часть сотрудников государственного сектора или 14 тыс. работников в соответствии с условиями, выдвинутыми Международным валютным фондом, в обмен на финансовую помощь, сообщает k2kapital со ссылкой на Associated Press.

Министр финансов Сербии Диана Драгутинович уже заявила, что планирует провести сокращение расходов до 20 октября текущего года, когда правительство страны возобновит переговоры с МВФ. Фонд отложил выплату остальной части кредита этой балканской стране в размере 2,8 млрд. евро ($4 млрд.) в марте, требуя подробностей финансирования растущего бюджетного дефицита Сербии в условиях финансового кризиса.

Первоначально МВФ предложил Сербии увеличить НДС, который в настоящее время составляет 18%, но правительство выбрало другой путь покрытия бюджетного дефицита - за счет сокращения аппарата государственного управления. Профсоюз государственных служащих готов начать забастовку, если правительство начнет реализацию этого плана. Безработица в стране уже достигла 18%.

По словам местных чиновников, они планируют радикальную перестройку государственного сектора, включая государственное управление, образование, здравоохранение и пенсионную систему, что поможет значительно сократить госрасходы на ближайшие годы. Драгутинович также уточнила, что МВФ требует сокращения бюджетного дефицита на 2010 год до 3,5%, а Сербия готова уменьшить его до 4% от ВВП. В настоящее время этот показатель составляет 4,5%.

Сербия уже получила от МВФ 788 млн. евро в марте этого года и надеется использовать другие 700 млн. евро для финансирования текущего дефицита бюджета.