Банк "Надра" дополнительно привлек советников

Надра Банк продолжает обрастать советниками по реструктуризации внешней задолженности, пишет Дело.

Банк "Надра" дополнительно привлек международные банки UBS и ING как советников по реструктуризации внешней задолженности. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы банка

Видимо предыдущие советники Надра Банка недостаточно эффективно реструктуризировали внешнюю задолженность

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Сегодня, 16:53

Напомним, реструктуризация внешней задолженности является одним из основных условий для рекапитализации банка. Именно поэтому банка "Надра" не был рекапитализирован до сих пор.

"Для повышения эффективности работы (по реструктуризации внешних обязательств) банк "Надра" осуществил мероприятия по усилению группы финансовых советников. К таким большим компаниям с мировым именем, как Rothschild&Cie и Ernst&Young присоединились ведущие международные банки UBS и ING", - сказано в сообщении.

По данным банка "Надра", уже подписаны соглашения о реструктуризации 25% его внешней задолженности, использованной на финансирование торговых операций.

Временная администрация банка "Надра" рассматривает вопрос реструктуризации внешней задолженности финучреждения как один из приоритетов в своей работе.

Как известно, по данным Министерства финансов, внешними кредиторами банка "Надра" являются 100 международных компаний, банков и фондов из 20 стран мира.

Наиболее известными из них является Cargill, Rosemount Global Trade Finance Fund, Commerzbank AG, Standard Bank, Fortis Netherlands и другие.

Больше половины этой суммы отводится на задолженность в рамках торгового финансирования, преимущественно под гарантии экспортно-кредитных агентств и банков ведущих стран мира (в том числе US Eximbank, SACE, Hermes, Atradius), 20% - на задолженность из еврооблигаций, организатором размещения которых выступил британский HSBC Bank.

Часть субординованой задолженности банка на сумму в 60 млн долларов принадлежит прежним акционерам банка; обеспечением этого долга выступает пакет в 51% акций банка.

В 2008 г. еще прежними владельцами банка "Надра" для реструктуризации задолженности финучреждения был привлечен финансовый советник - международный инвестиционный банк Rothschild.