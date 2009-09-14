Межбанк: торги по доллару закрылись на уровне 8,55/8,59 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5830/8,6350 грн./долл., к 12:00 цены снизились – 8,5780/8,5980 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,5560/8,5940 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2780/0,2805 грн./рубль, к 12:00 цены упали - 0,2775/0,2787 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2770/0,2783 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,8549 рублей за доллар (+0,1349).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро- доллар изменялись в диапазоне 1,4520/1,4605 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4890/12,5665 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,4755/12,5140 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,4480/12,5060 грн./евро.