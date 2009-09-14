Бюджет-2010 рассчитан по курсу 7,5 грн./долл.

Проект Государственного бюджета Украины на 2010 год правительство готовило, учитывая среднегодовой курс доллара в размере 7,5 грн. за 1 доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая внеочередное заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект Госбюджета на следующий год.

«Еще раз хочу подчеркнуть для того, чтобы не было спекуляций от всех политических сил, бюджет рассчитан по курсу гривни 7,50 за доллар», - сказала она.

При этом премьер отметила, что этот курс «даже завышен».

Она высказала уверенность, что после президентских выборов гривня значительно окрепнет, поскольку на сегодняшний день для ее девальвации до того уровня, который существует сейчас, нет экономических причин.

Как сообщалось, 12 сентября Кабинет министров Украины рассматривал проект закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2010 год. Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.

Министерство финансов Украины предлагает Кабинету министров установить доходы Госбюджета Украины в 2010 году на уровне 284,841 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда - 219,154 млрд. грн. Расходы Государственного бюджета на 2010 год предлагается установить на уровне 322,963 млрд. грн. В том числе расходы общего фонда - 237,347 млрд. грн., специального фонда - 85,615 млрд. грн.

В документе предусмотрено установить граничный размер дефицита Госбюджета на 2010 год в размере 46,748 млрд. грн., в том числе граничный дефицит общего фонда - 24,814 млрд. грн.