Желанные кредиты, или О рисках долговой политики...

Занимая колоссальные средства сегодня, правительство перекладывает часть своих проблем на будущий Кабмин, чем закладывает макроэкономические риски на среднесрочную перспективу. Ситуацию усугубляет тот факт, что основная часть заемных денег идет на текущее потребление и нецелевые расходы, которые не только не приносят доходов, но и «съедают» финансовый ресурс, оставляя будущему поколению лишь непокрытые обязательства…

Политический цикл в экономике

Начиная с 2004 года, в Украине актуализировалось явление, характерное для большинства демократических стран, – «политический цикл в экономике». Его суть заключается в том, что курс экономического развития государства искусственно корректируется действующим правительством с учетом срока его полномочий. Как правило, в преддверии выборов провластные политические силы максимально увеличивают расходы с тем, чтобы разогреть «экономику» и повысить уровень благосостояния населения. В случае полной утери привязки к национальным интересам, правительство может не только максимально опустошить казну, но и потратить в политических целях еще заемные средства, оставив непокрытые обязательства будущим руководителям.

Цель столь широкой бюджетной политики сводится к тому, чтобы:

Продемонстрировать электорату свою способность повысить уровень благосостояния народа и экономики в целом. Увеличение и расширение социальных программ, сопровождаемое ростом экономики в целом, формирует убежденность в эффективности действующей власти, и вместе с этим дает ей шанс на продление мандата;

Создать проблемы для своих конкурентов в случае утери власти. Оставив своим оппонентам одни обязательства, потерявшее власть правительство закладывает, таким образом, хорошую платформу для того, чтобы вернуть ее уже на следующих выборах. Пока его оппоненты разберутся с доставшимися в наследие проблемами, настанет время очередного голосования, и утратившая власть политическая сила снова обретет влияние на фоне риторики о неэффективности работы оппонентов.

Зачастую после выборов в экономике всплывает целый пласт проблем, а социально-экономическая ситуация ухудшается. Однако, выигранный ресурс времени позволяет переизбранному правительству провести ряд непопулярных реформ с тем, чтобы оздоровить экономику, снизить налоговое бремя, и в преддверии очередных выборов снова начать проводить социалистический курс.

В Украине основы «политического цикла в экономике» заложило первым правительство В. Януковича, которое в 2004 году начало раздавать деньги с оглядкой на грядущие выборы. Помимо повышения социальных стандартов накануне президентской кампании 2004 года Кабинет Министров под различным предлогом выдавал дополнительные единоразовые премии, надбавки к зарплатам и пенсиям. Тогда правительство прибегло не только к опустошению казны, но и к использованию в политических целях заемных ресурсов, чего не позволяла себе даже команда Л. Кучмы. Правда, заемщиком выступали, как правило, субъекты хозяйствования (Укравтодор, Укрзализныця, НАК «Нафтогаз» и пр.), а не органы сектора государственного управления, поэтому на величину суверенного долга кредитная активность Кабмина В. Януковича не оказала влияния.

Аналогичной политики придерживались и все последующие правительства. Закономерно, что в перманентной политической борьбе ни одно из них не решилось пойти на оздоровление финансовой сферы, что требовало бы сокращение (по меньшей мере, сдерживания роста) социальных расходов. Финансирование бюджета каждый год сводилось с положительным значением, что подразумевало превышение объема заимствований над объемами погашения кредитных обязательств.

Финансово-экономический кризис прервал эту циклическую цепочку, и теперь властям приходиться рассчитываться по долгам своих предшественников. Нынешнее правительство уже получило «привет» от правительства В.Януковича. В сентябре Министерство финансов Украины уже выплатило доход по облигациям внешнего государственного займа 2004 года в размере 20,628 млн. долл. Кроме того, в конце этого месяца «Нафтогазу» необходимо погасить еврооблигации в размере 500 млн. долл., также размещенных в 2004 г. Именно последний долг сейчас является для правительства одной из ключевых проблем.

О госдолге и кредитах...

Правительство Ю.Тимошенко закономерно перенесло задачу снижения долговой нагрузки на более отдаленную перспективу. Сделано это было под давлением финансово-экономического кризиса и президентских выборов. Вместо адекватного падению ВВП снижения расходов Кабинет Министров решил сохранить объем государственных раздач на уровне прошлого года, а образовавшуюся недоимку покрыть за счет заемных средств.

Как видно с Рис. 1, начиная с 2008 г. суверенный долг Украины начал стремительно расти. По итогам нынешнего года, как считают экономисты МВФ, он может достичь 36% по отношению к ВВП. Заемные деньги, которые в этом году Кабмин привлекал в основном у МВФ и НБУ (опосредованно), он потратил на поддержание социальной сферы, стабилизацию банковской системы и курса гривни, развитие инфраструктуры под Евро-2012.

Рис. 1 Динамика совокупного государственного долга

Источник: Министерство финансов Украины

* прогноз МВФ

По состоянию на июль текущего года, совокупный долг государственных органов власти составил 256 млрд. грн., что превышает государственный бюджет Украины. Это означает, что будущие поколения должны рассчитаться годовым бюджетом страны по долгам своих предшественников. При этом основная проблема заключается в том, что привлеченные деньги направляются не в активы, которые в дальнейшем позволят вернуть долговые средства и принесут дивиденды, а на текущее потребление. Образно говоря, за счет заимствований власть покрывает кассовый разрыв между доходами и расходами ряда поколений.

Очень специфическая ситуация складывается в разрезе динамики различных составляющих совокупного госдолга. Как видно на Рис. 2, только за 2007- І пол..2009 гг. прямой госдолг Украины вырос в 2,6 раза, а гарантированный – в 4 раза (!).

Рис. 2 Динамика прямого и гарантированного государственного долга

Источник: Министерство финансов Украины

* на 1.07.2009

Рост прямого долга можно пояснить необходимостью поддержания платежного баланса или платежеспособностью государства по обязательствам (преимущественно внешним), под что был взят кредит от МВФ, а вот рост гарантированного долга подразумевает расширение капитальных расходов субъектами хозяйствования. В большинстве случаев именно для кредитов на инвестиционные проекты правительство и парламент предоставляют госгарантии. Проблема в том, что украинцы практически не видят результатов использования привлеченных средств. Несмотря на многомиллиардные займы, мы так и не увидели ни современных железных дорог, ни автомобильных магистралей, ни собственных самолетов. Рассказы представителей «Укравтодора» и «Укрзализныци» о качестве их инфраструктуры убедительны только для людей, никогда не видевших европейские стандарты (которых в Украине подавляющее большинство). Очевидно, что существенная часть привлеченных гарантированных кредитов расходуется не по целевому назначению, тогда как погашать обязательства придется украинским плательщикам.

Достаточно негативные симптомы наблюдаются и в разрезе внешнего и внутреннего долга. За 2007- І пол..2009 гг. внешний долг вырос в 2,3 раза, внутренний – в 3,6 раза (Рис. 3).

Рис. 3 Динамика внешнего и внутреннего прямого государственного долга

Источник: Министерство финансов Украины

* на 1.07.2009

Еще одна макроэкономическая угроза кроется в уменьшении в структуре прямого госдолга внешнего долга. Если в 2007 году соотношение между внутренними и внешними заимствованиями составляло 1:3, то в 2009 - 1:1,9. Сам факт роста доли внутренней задолженности ведет к вымыванию ликвидности с внутреннего финансового рынка страны. При этом доходность, с которой размещает Минфин ОВГЗ, – удар по финансовой стабильности государства. Парламент обязан законодательно провести запрет на размещение госбумаг с доходностью выше 20%. Стоимость долговых ресурсов, превышающая это значение, ляжет непомерным бременем для плательщиков налогов.

Таким образом, «политический цикл в экономике» рискует достичь разрушающих масштабов. Украинские политики, борясь за электорат, не только опустошают казну, но и расходуют на эти цели полученные кредиты. Решение сложившейся проблемы стоит искать в реформировании политической системы, которая является большей угрозой для нашей экономики, нежели глобальный финансовый кризис.

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)