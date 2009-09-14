Кабмин утвердил проект бюджета на 2010 год
На внеочередном заседании
Кабинет Министров Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.
Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Кабмина.
Как сообщалось, 12 сентября Кабинет министров Украины рассматривал проект закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2010 год. Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.
Министерство финансов Украины предлагает Кабинету министров установить доходы Госбюджета Украины в 2010 году на уровне 284,841 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда - 219,154 млрд. грн. Расходы Государственного бюджета на 2010 год предлагается установить на уровне 322,963 млрд. грн. В том числе расходы общего фонда - 237,347 млрд. грн., специального фонда - 85,615 млрд. грн.
В документе предусмотрено установить предельный размер дефицита Госбюджета на 2010 год в сумме 46,748 млрд. грн., в том числе предельный дефицит общего фонда 24,814 млрд. грн.