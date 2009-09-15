Обама подвел итоги годовщины кризиса

Президент США Барак Обама в понедельник, 14 сентября выступил в зале Федерации на Уолл-стрит с речью, посвященной экономическому кризису.Одной из основных тем речи американского президента стал призыв к финансистам помочь в проведении реформ, которые позволили бы американской экономике преодолеть последствия кризиса, сообщает k2kapital..

Среди мер, которыми финансисты могли бы возродить экономику США, Обама назвал кредитование малого бизнеса.

Вместе с тем, Обама уверен, что первые имеры по противодействию кризису уже принесли результаты. По его словам, экономика всего мира уже начала восстанавливаться. Однако Обама предостерег от "головокружения от успехов". По его словам, финансовая система США никогда не сможет вернуться к тому "безответственному поведению" на рынке, когда его участниками руководила только тяга к наживе и сверхбонусам. И не позволит вернуться к этому правительство, которое создает и будет создавать законодательные реформы в области регулирования рынка. Однако необходимость в государственном контроле за финансовой системой, хоте и существует еще, однако вскоре исчезнет.

Обама среди подобных мер назвал проект по защите потребителей финансовых услуг, ликвидация существующих лазеек в законодательстве и сотрудничество с другими странами G20 в сфере финансового регулирования. Обама призвал Конгресс одобрить его предложения до конца текущего года.

Напомним, выступление президента США состоялось ровно через год после банкротства одного из крупнейших игроков американского банковского сектора - Lehman Brothers. Речь президента транслировали в прямом эфире крупнейшие телеканалы США: CNN, Fox News и прочие.