Доллар к евро опустился до минимальных значений

Курс американского доллара на торговой сессии во вторник 15 сентября держится по отношению к единой европейской валюте вблизи минимального уровня в этом году. Заявления ФРС вдохновили инвесторов на продажу американских денег и приобретение более высокодоходной валюты, сообщает k2kapital..

Участники торгов отыгрывают сегодня заявления президента банка Сан-Франциско Джанет Йеллен (Janet Yellen) о том, что необходимее бороться с тем, что уровень инфляции может стать слишком низким, чем слишком высоким. На этом фоне котировки американских денег по отношению к европейским расположились вблизи отметки в $1,4607 за евро после падения до $1,4653 за евро, минимального значения с конца прошлого года. К иене доллар немного укрепляется – с 90,94 иены/доллар накануне вечером на торговой сессии в Нью-Йорке до 91,01 иены/доллар

Поддержку котировкам европейских денег оказывают и весьма оптимистичные ожидания в отношении предстоящих макроэкономических новостей в Германии. По прогнозам аналитиков, уровень доверия инвесторов в этой стране повысился до самого высокого уровня более чем за последние три года. К иене евро дорожает со 132,94 иены/евро до 133,30 иены/евро.