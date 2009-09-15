Медь подешевела на 1,4%

Медь и золото в понедельник 14 сентября подешевели, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота закрылись снижением на 0,5% на отметке $999,90 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 1,4% на отметке $2,80 за фунт.