Покупатели банкротов США почти окупили свои затраты

Главные неудачники кризиса — инвестбанки Lehman Brothers и Merrill Lynch оказались выгодными приобретениями. Купившие их Barclays и Bank of America уже в первом полугодии фиксировали прибыль, сообщает Дело.

Barclays Capital в сентябре 2008 г. заплатил за бизнес Lehman Brothers в Северной Америке 1 млрд фунтов ($1,67 млрд), а в I квартале 2009 г. отчитался о прибыли по операциям в этом регионе в размере 2,3 млрд фунтов. Благодаря этой сделке Barclays вошел в число крупнейших игроков на рынке сырья и инструментов фиксированной доходности — за год с I квартала 2008 г. по I квартал 2009 г. его доход от этого бизнеса вырос более чем втрое. Это позволило Barclays пережить кризис, не обращаясь за помощью к государству. Правда, крупнейшим банкам Barclays по-прежнему уступает в сделках с акциями и бизнесе по слияниям и поглощениям. В Европе и Азии эти операции британскому банку приходится начинать практически с нуля, а строительство такого бизнеса может занять более 10 лет.

Bank of America (BofA), год назад согласившийся купить Merrill Lynch из расчета $29 за акцию, тоже не остался внакладе. По оценке аналитика Rochdale Securities Ричарда Бова, в первом полугодии операции Merrill Lynch принесли ему доход в размере $20,9 млрд, тогда как кредитные потери всего BofA по итогам полугодия составили $2,6 млрд по сравнению с $8,9 млрд прибыли годом ранее.

"Задним числом очевидно, что сделка между BofA и Merrill Lynch имела смысл во всех отношениях, — отмечает Бов. — BofA переплатил, но в результате поглощения он стал более сильной компанией". По данным Dealogic, с начала года BofA с 6,9%-ной долей рынка занимает второе место по комиссионным в сегменте глобального долга, акций и сходных с акциями инструментов, а без бизнеса Merrill Lynch он был бы только десятым с 3,8% рынка.

В течение последних нескольких недель 2008 г. гендиректор BofA Кеннет Льюис стал самым знаменитым банкиром США, журнал American Banker назвал его банкиром года. А в первых числах января начался скандал: стало известно о бонусах сотрудникам Merrill Lynch в размере $3,6 млрд, о годовом убытке банка на $27,6 млрд и дополнительных $20 млрд, выделенных правительством BofA на завершение сделки. Льюис под присягой заявил, что согласился на сделку под давлением тогдашнего министра финансов Генри Полсона и председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Это дело расследует прокуратура штата Нью-Йорк.