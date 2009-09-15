СП: Кабмин проигнорировал предложения Президента

Правительство фактически проигнорировало все предложения Президента Украины к проекту Государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития СП Роман ЖУКОВСКИЙ в эфире «5-го канала» вечером 14 сентября, комментируя одобренный на заседании правительства проект госбюджета-2010.

«Больше всего замечаний вызывало следующее: бюджетом предусматривается дефицит 46 миллиардов гривен, в то же время государственный долг опять растет вдвое. Таким образом, планируется позаимствовать более 100 миллиардов гривен средств, использование которых непонятно и неизвестно», - отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

Также он отметил, что на нынешний валютный курс давит именно та наличность, которая выдается гражданам и которую они, видя отсутствие единой позиции по курсу, ходят обменять на валюту.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины вчера вечером утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ отметил, что расходы бюджета в 2010 году будут составлять 324 млрд. грн., объем предоставления кредитов - почти 12 млрд. грн. и 4,5 млрд. грн. – объем возвращения кредитов.

Доходная часть госбюджета будет на уровне почти 285 млрд. грн., дефицит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).